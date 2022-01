Werknemers Heineken staken ook volgende week Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De werknemers van bierbrouwerij Heineken en frisdrankleverancier Vrumona leggen ook volgende week het werk neer. Dit meldde vakbond FNV vrijdag. "Het concern wil ondanks de staking van vandaag nog steeds geen betere cao afspreken voor de 1.250 mensen die werken in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude en in de frisdrankfabriek in Bunnik", aldus FNV. Het werk wordt maandag om drie uur 's middags neergelegd voor 72 uur. Vandaag wordt er ook al gestaakt, nadat afgelopen dinsdag het ultimatum van de FNV verliep. Bron: ABM Financial News

