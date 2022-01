UBS geeft koopadvies voor RELX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor het aandeel RELX verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 21,35 naar 26,15 Britse pond. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. UBS voerde voor de adviesverhoging twee redenen aan. Ten eerste op divisienievau. De bank denkt dat het open access-model eerder een positief effect op de resultaatvorming heeft dan dat het een risico vormt. UBS verwacht verder meer vraag naar de producten en dienstverlening van de divisie Legal, vooral op het vlak van analytische producten. Daarnaast verschaft een combinatie aan factoren als een gezonde balans, duurzame en aanhoudende groei en een krachtige managementhistorie meerwaarde. UBS stelde dat het aandeel RELX een vast onderdeel zou moeten vormen van Europese aandelenportefeuilles. De verhoging van het koersdoel is voornamelijk gestoeld op een lagere inschatting voor de kosten voor kapitaal. Het aandeel RELX noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,1 procent hoger op 26,46 euro. Bron: ABM Financial News

