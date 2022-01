AEX noteert in het rood, vooral techaandelen onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 1,2 procent lager naar 781,62 punten, terwijl de Midkap 0,7 procent prijs gaf. Onder de hoofdfondsen verloren de techaandelen Besi, ASMI, ASML en Adyen 3 tot 4 procent. Philips noteert met een half procent wel in het groen. HSBC verhoogde het advies voor het aandeel van Houden naar Kopen met een koersdoel van 38 euro, zei handelaar Bert van der Pol van Today's Group. In de AMX verliest Alfen 4,0 procent. JDE Peet's en Galapagos tonen kleine winsten. In de AScX daalt CM.COM 3,5 procent. Acomo wint een procent en BAM zit hier slechts kort achter. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.