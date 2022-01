Tesla accepteert Dogecoin voor betalingen in webshop Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tesla accepteert Dogecoin als betaalmiddel in zijn webshop. Dit maakte topman Elon Musk vrijdag bekend op Twitter. Diverse producten in de webshop van Tesla zijn zelfs exclusief met Dogecoin te koop, waaronder een gesp en een quad voor kinderen. Na aankondiging van het nieuws door Musk, schoot de digitale munt met ruim veertien procent omhoog. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.