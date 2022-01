'Miljardenboete dreigt voor Facebook in VK' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook is in het Verenigd Koninkrijk voor miljarden pond aangeklaagd voor het uitbuiten van data van 44 miljoen gebruikers. Dit schreef Sky News vrijdag. Er is een zogenoemde class-action gestart tegen Facebook, waarin het social media-platform wordt beschuldigd van het misbruiken van zijn marktpositie. Er wordt een schadevergoeding geëist van minimaal 2,3 miljard pond. Facebook zou zijn marktpositie hebben misbruikt door gebruikers te forceren akkoord te gaan met de voorwaarden waarna het social media-platform miljarden aan omzet verdiende, terwijl de gebruikers niets ontvingen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.