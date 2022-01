AEX opent naar verwachting lager na forse daling Nasdaq

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,9 procent.

Donderdag sloot de AEX met 0,1 procent nog nipt in het groen op een eindstand van 791,33 punten, dankzij koerssprongen van de ‘chippers’ ASML, ASMI en vooral Besi.

Op Wall Street werden donderdag techwaarden juist flink van de hand gedaan. Na een licht lagere opening zakte techbeurs Nasdaq gedurende de handelsdag steeds verder weg en bij de slotzoemer stond er een verlies van 2,5 procent op de borden.

De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index beperkte het verlies tot een half procent. Zonder de koersdruk van de technologie-aandelen Microsoft (-4,2%), Salesforce (-3,9%) en Apple (-1,9%) zou de Dow in het groen zijn gesloten.

Beleggers roteerden van groeiaandelen naar waarde- en cyclische aandelen anticiperend op de stijgende rente, waardoor de toekomstige winsten van dure groeibedrijven er minder aantrekkelijk uitzien.

"De inflatiedata bevestigen dat de Fed moet ingrijpen", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De vraag voor beleggers is nu of de Amerikaanse economie dat aankan, aldus de marktanalist, "want de hele economie en aandelenmarkten zijn verslaafd geraakt aan een accommoderend beleid."

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen op jaarbasis in december met bijna 10 procent zijn gestegen, wat bijdraagt aan de inflatiedruk. Woensdag werd al duidelijk dat de consumentenprijzen in de VS in december met 7 procent zijn opgelopen. De kerninflatie kwam uit op 5,5 procent, waar 5,4 procent werd voorzien.

Beleggingsstrateeg Brent Schutte bij Northwestern Mutual Wealth Management Company ziet het er echter niet somber in. “De economische groei zal sterk blijven en de angst voor inflatie en de Fed zal flink afnemen”.

"Toeleveringsketens en de arbeidsmarkt gaan een inhaalslag maken waardoor twee vliegen in één klap worden geslagen”, voegde hij eraan toe.

Vandaag zal op Wall Street de aandacht deels verschuiven naar de start van het cijferseizoen met cijfers van de financiële giganten BlackRock, Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo.

Ook in Azië nemen de beurzen vanochtend gas terug. Tokio en Seoel verliezen tot 1,5 procent. Sydney daalde ruim 1 procent.

De Amerikaanse olie-future daalde donderdagavond in New York met een half procent naar 82,12 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend noteert de future vlak.

Naast de bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor de Franse inflatie in december, de Duitse economische groei in 2021, het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in januari en de industriële productie in de VS in december.

Bedrijfsnieuws

Philips kan hoger openen, nadat HSBC het advies voor het aandeel verhoogde van Houden naar Kopen met een koersdoel van 38 euro, zegt handelaar Bert van der Pol van Today’s Group.

De CEO van KLM, Pieter Elbers, zal volgend jaar geen derde termijn aangaan als topman van de Nederlandse tak van Air France-KLM.

Inmiddels gaf 85,4 procent van de aandeelhouders van Dutch Star TWO al een voorlopig akkoord voor de geplande overname van Cabka door Dutch Star TWO.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 1,4 procent op 4.659,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,5 procent tot 36.113,62 punten en de Nasdaq leverde 2,5 procent in bij een stand van 14.806,81 punten.