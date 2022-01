Merendeel aandeelhouders Dutch Star TWO akkoord met overname Cabka Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Inmiddels heeft 85,4 procent van de aandeelhouders van Dutch Star TWO al een voorlopig akkoord gegeven voor de geplande overname van Cabka door Dutch Star TWO. Dit maakte het investeringsvehikel vrijdagochtend bekend. Er is minimaal 70 procent nodig om de overname door te laten gaan. Dutch Star TWO is er dan ook van overtuigd dat de overname op 1 maart plaats kan vinden. Aandeelhouders van Dutch Star TWO hebben tot 21 februari om zich aan te melden voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 28 februari. Tijdens deze vergadering wordt er definitief gestemd over de overname. Cabka recyclet kunststoffen tot herbruikbare pallets en grote container-oplossingen, die de duurzaamheid van de logistieke keten moeten verbeteren. Voorganger Dutch Star Companies One bracht in 2020 CM.com naar de Amsterdamse beurs, een communicatieplatform met betaalfunctionaliteit. Dutch Star stak toen 65 miljoen euro in CM.com. Bron: ABM Financial News

