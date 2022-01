China beperkt reisverkeer uit VS en Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) China heeft voor de komende weken een inreisverbod ingevoerd voor meerdere vluchten vanuit onder meer de Verenigde Staten, maar ook vanuit Frankrijk, Indonesië en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Chinese luchtvaartautoriteiten worden de maatregelen genomen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat onder meer om vluchten van Los Angeles naar Guangzhou, Parijs naar Shanghai en Jakarta naar Wuhan. Ook voert China eerder aangekondigde regels door die bepalen dat een vlucht met meer dan vijf Covid-positieve patiënten betekent dat de betreffende route voor twee weken niet gevlogen mag worden. Bij 10 of meer positieve patiënten mag de route zelfs vier weken lang niet worden gevlogen. Reizigers uit Nederland mogen ook al een tijdje China niet in en directe vluchten vanuit België naar China zijn eveneens afgelast. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News