Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, na de terugval op Wall Street donderdagavond.

IG voorziet voor vrijdag een openingsverlies van 102 punten voor de Duitse DAX, een min van 57 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 41 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een vrij stabiele dag voor de beurzen. De markten bewegen in een krappe bandbreedte aan het begin van het nieuwe cijferseizoen. Vrijdag openen Amerikaanse financials als JPMorgan Chase en Citigroup de boeken.

"Wellicht brengt het cijferseizoen een welkome normaliteit voor de markten na een periode van angst, opluchting en speculatie", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda.

"Het vierde kwartaal is vermoedelijk weer een sterk kwartaal geweest, hoewel het oprukken van de omikronvariant van het coronavirus vermoedelijk impact heeft gehad op wat een cruciale feestdagenperiode was voor veel bedrijven. Aan de andere kant zijn er bedrijven die, zoals we al vaker zagen tijdens de pandemie, hier juist van hebben geprofiteerd", aldus Erlam.



Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com steeg ruim 8 procent in de nasleep van een trading update op woensdag. Analisten van IG wezen de koerswinst van vandaag en gisteren vooral toe aan een call met analisten na publicatie van de update. "De voornaamste reden [voor de koerswinsten] is dat de concurrenten het wellicht even slecht hebben gedaan en dat het aandeel Just Eat de laatste tijd al stevig was afgestraft op de beurs", aldus IG.

In Parijs was Renault koploper met een winst van ruim 4,5 procent. STMicroelectronics steeg zo'n 3 procent na een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Ook de koersdoelen van Infineon, ASML en ASMI gingen omhoog en chipproducenten konden profiteren van sterke cijfers van het Zuid-Koreaanse TSMC en het nieuws dat Renault in 2030 volledig elektrisch wil zijn. Volgens Michael Hewson van CMC Markets betekent dit dat de vraag naar chips groot zal blijven.

Infineon steeg 2 procent in Frankfurt, terwijl ASML, ASMI en Besi zo'n 3 tot zelfs 10 procent stegen in Amsterdam.

Farmabedrijf Sartorius was de grootste daler in de Duitse DAX, met een verlies van ruim 5 procent. Aandelen van producenten van luxe producten, Kering en Hermes, verloren in Parijs ruim 3 procent.

Marks & Spencer daalde bijna 8 procent in Londen. De Britse retailer rapporteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en bevestigde de outlook voor heel zijn lopende boekjaar. Volgens Hewson van CMC is de koersval mogelijk te verklaren door het feit dat de verwachtingen van beleggers te hoog waren.

Euro STOXX 50 4.315,00 (-0,03%)

STOXX Europe 600 486,05 (-0,03%)

DAX 16.031,59 (+0,1%)

CAC 40 7.201,14 (-0,5%)

FTSE 100 7.563,85 (+0,2%)

SMI 12.620,44 (-0,4%)

AEX 791,33 (+0,1%)

BEL 20 4.257,13 (-0,2%)

FTSE MIB 27.844,45 (+0,5%)

IBEX 35 8.816,90 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd.

Volgens marktstrateeg Peter Garnry van Saxo Bank rekent de markt erop dat de inflatie in 2022 zal afzwakken maar onzeker blijft in hoeverre.

Het cijfer voor de producentenprijzen was iets lager dan verwacht, met een stijging in december van 0,2 procent, waar een toename van 0,4 procent was voorspeld sinds november.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn de producentenprijzen niettemin bijna 10 procent hoger, wat bijdraagt aan de inflatiedruk. Woensdag werd bekend dat de consumentenprijzen in de VS in december zijn gestegen met 7 procent. De kerninflatie kwam uit op 5,5 procent, waar 5,4 procent werd voorzien.

"De inflatiedata bevestigen dat de Fed moet ingrijpen", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De vraag voor beleggers is nu of de Amerikaanse economie dat aankan, aldus de marktanalist, "want de hele economie en aandelenmarkten zijn verslaafd geraakt aan een accommoderend beleid."

Federal Reserve-gouverneur Lael Brainard verscheen donderdag in de Amerikaanse Senaat als onderdeel van haar nominatie als vicevoorzitter van de Fed. Brainard benadrukte dat het monetaire beleid van de Fed erop gericht is om de inflatie terug te dringen tot 2 procent, zonder dat het economisch herstel daarbij in gevaar komt.

De beoogd vicevoorzitter van de Fed leek tijdens haar benoemingshoorzitting verder sterk te hinten op een renteverhoging in maart. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde donderdag tot 1,70 procent, maar groeiaandelen stonden toch flink onder druk.

Charles Evans van de Chicago Fed zei te verwachten dat de inflatie eind dit jaar is gezakt tot 2,5 procent. Evans, die geen stemrecht heeft in het beleidscomité van de Fed is een voorstander van drie renteverhogingen.

Op macro-economisch vlak bleek donderdag verder dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week is gestegen naar 230.000, waar gerekend werd op een stabiel niveau van 207.000.

WTI-olie werd iets goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Ford stegen donderdag aanvankelijk 4 procent, waarmee de marktwaarde van de autofabrikant voor het eerst boven de 100 miljard dollar uitkwam. Het aandeel sloot zo'n 2 procent hoger.

Delta Air Lines rapporteerde over het vierde kwartaal een nettoverlies van 408 miljoen dollar. De aangepaste winst per aandeel van 0,22 dollar was beter dan de FactSet-consensus van 0,14 dollar. Ook de omzet viel mee. Het aandeel steeg 2 procent.

De onderaannemers van KB Home zijn geraakt door de omikrongolf van het coronavirus, maar het bedrijf zegt meer ervaring te hebben met dit soort verstoringen na bijna twee jaar pandemie. Het aandeel won 16,5 procent.

Robinhood Markets is voorlopig niet van plan om veel geld in cryptomunten te steken, zei CFO Jason Warnick. Terwijl de handelaren die bij Robinhood handelen er een moord voor doen, ziet Warnick geen dwingende strategische reden om een significante hoeveelheid contanten van het bedrijf in cryptovaluta te steken. Robinhood biedt geen nieuwe cryptomunten aan, totdat toezichthouders meer zeggen over hoe ze willen omgaan met deze nieuwe markt. Het aandeel sloot bijna 6 procent lager.

S&P 500 index 4.659,03 (-1,4%)

Dow Jones index 36.113,62 (-0,5%)

Nasdaq Composite 14.806,81 (-2,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag aanzienlijk lager.

Nikkei 225 28.080,82 (-1,4%)

Shanghai Composite 3.533,30 (-0,6%)

Hang Seng 24.276,84 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1480. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1457.

USD/JPY Yen 113,71

EUR/USD Euro 1,1480

EUR/JPY Yen 130,54

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - December (Chi)

08:00 Handelsbalans - November (VK)

08:00 Industriële productie - November (VK)

08:45 Inflatie - December (Fra)

10:00 Economische groei 2021 (Dld)

11:00 Handelsbalans - November (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - December (VS)

14:30 Importprijzen - December (VS)

15:15 Industriële productie - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari vlpg. (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 BlackRock - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers vierde kwartaal (VS)