Evans rekent op drie renteverhogingen

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De hoge inflatie zal dit jaar afkoelen tot rond de 2,5 procent aan het eind van 2022. Dit verwacht de voorzitter van de Chicago Fed Charles Evans. Evans verklaarde tijdens een paneldiscussie van de Milwaukee Business Journal dat hij verrast was door de hoge inflatie en dat het monetaire beleid van de Federal Reserve momenteel niet goed gepositioneerd is om deze te bestrijden. De centrale bank zal zich dit jaar dan ook vooral moeten richten op de verschuiving van een accommoderend naar een meer neutraal beleid, volgens Evans, die in 2022 geen stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed. "Ik weet dat we sneller actie moeten ondernemen dan ik vorig jaar had ingeschat", aldus de Chicago Fed-voorzitter. Op de vraag wat dit betekent voor de rentes, antwoordde Evans donderdag dat hij het eens is met een meerderheid van de Fed-beleidsmakers die drie renteverhogingen voorspellen voor dit jaar. "Belangrijk wordt: blijken de inflatieverwachtingen hoger en wat gaan de lonen de komende tijd doen?", aldus Evans. Bron: ABM Financial News

