Olieprijs licht gedaald

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald. Bij een settlement van 82,12 dollar werd een vat West Texas Intermediate rond een half procent goedkoper. Volgens analist Peter Cardillo van Spartan Capital consolideert de markt en is de kans op een verdere rally groot. Marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank ziet dat de zorgen over omikron lijken af te nemen. Woensdag eindigden de olieprijzen op het hoogste niveau in twee maanden, toen bekend werd dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week sterker dan verwacht zijn gedaald. Brent-olie noteert momenteel rond 85 dollar en dat reflecteert volgens Louise Dickson van Rystad Energy het optimisme over de economische outlook in Europa en de vooruitzichten voor de olieconsumptie. "Maar er liggen neerwaartse risico's op de loer omdat de vraag naar geraffineerde producten als benzine, diesel en kerosine zwak blijft, waardoor de olieprijzen in toom worden gehouden. De prijzen voor aardgas daalden donderdag zo'n 2 procent, na een stijging van 14 procent op woensdag. Analisten wezen daarbij op weersvoorspellingen van koud winterweer in het noordwesten en midden-westen van de VS tot eind januari. Bron: ABM Financial News

