Video: Besi techaandeel met relatief lage waardering

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aan het begin van 2022 stonden techaandelen onder druk, maar de oplopende rente is hier in veel gevallen niet de oorzaak van. Dit legt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News uit. Het zijn de hoge waarderingen die beleggers nerveus maken, vindt Van Eerden. Evident is dat deze aandelen veel hoger gewaardeerd zijn dan waarde-aandelen. "Over de techsector maak ik me geen grote zorgen", zei Van Eerden. Klik hier voor: Besi techaandeel met relatief lage waardering Bron: ABM Financial News

