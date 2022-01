Verdeeld beeld Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. Bij een slot van 486,05 punten daalde de Stoxx Europe 600 index fractioneel. De Duitse DAX steeg 0,1 procent op 16.031,59 punten, de Franse CAC 40 verloor 0,5 procent tot 7.201,14 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,2 procent hoger op 7.563,85 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een vrij stabiele dag voor de beurzen. De markten bewegen in een krappe bandbreedte aan het begin van het nieuwe cijferseizoen. Vrijdag openen Amerikaanse financials als JPMorgan Chase en Citigroup de boeken.

"Wellicht brengt het cijferseizoen een welkome normaliteit voor de markten na een periode van angst, opluchting en speculatie", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda.

"Het vierde kwartaal is vermoedelijk weer een sterk kwartaal geweest, hoewel het oprukken van de omikronvariant van het coronavirus vermoedelijk impact heeft gehad op wat een cruciale feestdagenperiode was voor veel bedrijven. Aan de andere kant zijn er bedrijven die, zoals we al vaker zagen tijdens de pandemie, hier juist van hebben geprofiteerd", aldus Erlam.

Na de, conform verwachting, verder gestegen inflatiecijfers uit de Verenigde Staten op woensdag, was er vandaag aandacht voor de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in december met 0,2 procent, waar een toename van 0,4 procent was voorspeld.

Volgens Hewson van CMC Markets is het te vroeg op om basis van data van één maand te zeggen dat de inflatie gepiekt heeft maar lijken de Amerikaanse cijfers een soortgelijk beeld in China te bevestigen. Daar zwakte de inflatie vorige maand ook af.

De macro-economische agenda was donderdag vrijwel leeg in Europa. De olieprijs daalde een half procent. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1470.



Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway.com steeg ruim 8 procent in de nasleep van een trading update op woensdag. Analisten van IG wezen de koerswinst van vandaag en gisteren vooral toe aan een call met analisten na publicatie van de update. "De voornaamste reden [voor de koerswinsten] is dat de concurrenten het wellicht even slecht hebben gedaan en dat het aandeel Just Eat de laatste tijd al stevig was afgestraft op de beurs", aldus IG.

In Parijs was Renault koploper met een winst van ruim 4,5 procent. STMicroelectronics steeg zo'n 3 procent na een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Ook de koersdoelen van Infineon, ASML en ASMI gingen omhoog en chipproducenten konden profiteren van sterke cijfers van het Zuid-Koreaanse TSMC en het nieuws dat Renault in 2030 volledig elektrisch wil zijn. Volgens Michael Hewson van CMC Markets betekent dit dat de vraag naar chips groot zal blijven.

Infineon steeg 2 procent in Frankfurt, terwijl ASML, ASMI en Besi zo'n 3 tot zelfs 10 procent stegen in Amsterdam.

Farmabedrijf Sartorius was de grootste daler in de Duitse DAX, met een verlies van ruim 5 procent. Aandelen van producenten van luxe producten, Kering en Hermes, verloren in Parijs ruim 3 procent.

Marks & Spencer daalde bijna 8 procent in Londen. De Britse retailer rapporteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en bevestigde de outlook voor heel zijn lopende boekjaar. Volgens Hewson van CMC is de koersval mogelijk te verklaren door het feit dat de verwachtingen van beleggers te hoog waren.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de beurzen op Wall Street verdeeld.