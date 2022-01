Geen derde termijn voor KLM topman Elbers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De CEO van KLM, Pieter Elbers, zal volgend jaar geen derde termijn aangaan als topman van de Nederlandse tak van Air France-KLM. Dit meldde KLM donderdag. "De Raad van Commissarissen van KLM kondigt vandaag aan, na goed overleg met CEO Pieter Elbers, te hebben vastgesteld dat Elbers per 1 mei 2023 geen derde termijn als CEO & President van KLM zal aangaan. De RvC is hiermee in staat om tijdig een zorgvuldig proces voor een opvolger te starten", aldus KLM. In een reactie zei Elbers dat na twee termijnen, ruim 8 jaar, leiding te hebben gegeven als CEO aan KLM, hij het stokje "vol vertrouwen" overdraagt. Bron: ABM Financial News

