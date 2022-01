Tech houdt Damrak nipt in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag licht hoger geëindigd. Bij een slot van 791,33 punten steeg de AEX 0,1 procent. De markten bewegen in een krappe bandbreedte aan het begin van het nieuwe cijferseizoen. Vrijdag openen Amerikaanse financials als JPMorgan Chase en Citigroup de boeken. "Wellicht brengt het cijferseizoen een welkome normaliteit voor de markten na een periode van angst, opluchting en speculatie", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. Na de, conform verwachting, verder gestegen inflatiecijfers uit de Verenigde Staten op woensdag, was er vandaag aandacht voor de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in december met 0,2 procent, waar een toename van 0,4 procent was voorspeld. "PPI is de producentenprijsindex en wordt beschouwd als een voorloper van CPI, ofwel de inflatie. Een dalende PPI is met andere woorden een teken aan de wand dat de inflatie een top bereikt kan hebben", volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is het te vroeg op om basis van data van één maand te zeggen dat de inflatie gepiekt heeft, maar lijken de Amerikaanse cijfers een soortgelijk beeld in China te bevestigen. Daar zwakte de inflatie vorige maand ook af. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1470. WTI-olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers Halfgeleiderproducenten als ASML, ASMI en Besi wonnen zo'n 3 tot ruim 10 procent in de AEX. Credit Suisse verhoogde de koersdoelen van ASML en ASMI en chipproducenten konden daarnaast profiteren van sterke cijfers van het Taiwanese TSMC en het nieuws dat Renault in 2030 volledig elektrisch wil zijn. Volgens Michael Hewson van CMC Markets betekent dit dat de vraag naar chips groot zal blijven. Just Eat Takeaway steeg 8,5 procent na een trading update op woensdag, die zoals verwacht een groeivertraging liet zien. Maar in tegenstelling tot Philips was de boodschap van de maaltijdbezorger volgens ING juist iets minder erg dan gevreesd. "Al met al geen geweldige update, maar vermoedelijk niet zo slecht als sommigen hadden gevreesd", vatte de bank samen. Beleggers lijken vooral weer hoop te hebben na uitspraken van topman Jitse Groen over een eventuele verkoop van iFood en nieuwe partners voor Grubhub in de VS. Randstad daalde 2 procent op 62,02 euro. JPMorgan verlaagde het advies voor de uitzender van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel van 65,00 euro naar 59,00 euro. Adyen was met een verlies van 6 procent de grootste daler in de AEX. AMG kreeg een koersdoelverhoging van Berenberg en won meer dan 4 procent. Flow Traders hintte in gesprek met analisten op een sterk vierde kwartaal en steeg ruim 2,5 procent. Intertrust heeft zijn doel van 2 tot 4 procent autonome groei in 2021 gemist, maar het overnamebod van CSC verloopt intussen volgens planning, zodat de impact van de tegenvaller op de aandelenkoers beperkt was. Het aandeel verloor donderdag iets meer dan een half procent. PostNL daalde ruim 5 procent na een verkoopadvies van Bank of America. Analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat de EBIT dit jaar met 18 procent zal dalen als gevolg van een tragere volumegroei bij de pakketdivisie en een snellere daling van de briefpostvolumes. Ook zullen de kosten toenemen als gevolg van hogere salarissen voor personeel. In de AScX ging BAM aan kop met een winst van ruim 4 procent, nadat bekend werd dat de bouwer zijn financieel directeur Frans den Houter wil herbenoemen als CFO. NX Filtration won 3 procent. Pharming en TomTom leverden ruim een procent in. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse aandelenmarkten verdeeld. Bron: ABM Financial News

