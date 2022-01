Beursblik: aandeel Air France-KLM blijft onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het vooruitzicht van een nieuwe kapitaalronde blijft het aandeel Air France-KLM onder druk zetten. Dit menen analisten van Bank of America. Onduidelijk is echter wanneer die operatie plaats zal vinden en hoeveel er opgehaald moet worden. Dit voedt de onderzekerheid. Bank of America denkt dat Air France-KLM 2,6 miljard euro nodig heeft om in 2023 aan een schuldratio van 2 te kunnen voldoen. Daarbij moet Air France-KLM ook werk maken van zijn negatieve eigen vermogen. Dat was in september vorig jaar 3,8 miljard euro. De Amerikaanse bank heeft een Underperform advies op Air France-KLM met een koersdoel van 2,40 euro, een dubbeltje lager dan voorheen. Donderdag handelt het aandeel 0,3 procent hoger op 4,22 euro. Bron: ABM Financial News

