Meevallende cijfers Delta Air Lines

Delta Air Lines heeft in het vierde kwartaal van 2021 verlies geboekt, waarbij het eerder ingezette herstel gehinderd werd door de opmars van de omikronvariant. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

Het nettoverlies kwam uit op 408 miljoen dollar tegenover een winst van 1,1 miljard dollar in dezelfde periode in 2019 en dus voor de coronacrisis in de luchtvaartsector zijn tol opeiste. Per aandeel was dit afgelopen kwartaal een verlies van 0,64 dollar tegen een winst per aandeel van 1,71 dollar twee jaar terug.

Op een aangepaste basis was er wel sprake van een winst per aandeel van 0,22 dollar bij een analistenverwachting van 0,14 dollar. Twee jaar eerder was de aangepaste winst per aandeel nog 1,70 dollar.

De operationele omzet over het laatste kwartaal van 2021 van 9,5 miljard dollar was 17 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. De verwachting van analisten lag op een omzet van 9 miljard dollar.

Aan het eind van het boekjaar beschikte de onderneming over een liquiditeitspositie van 14,2 miljard dollar.

De beladingsgraad was met 78 procent nog fors lager dan de 86 procent twee jaar terug, en lag onder de verwachting van 83,7 procent van analisten.

Outlook

Voor het lopende kwartaal verwacht de maatschappij uit Atlanta een omzet die op 72 tot 76 procent van de omzet over het eerste kwartaal van 2019 ligt, bij een brandstofprijs die ligt tussen de 2,35 en 2,50 dollar per gallon. De capaciteit zal op 83 tot 85 procent liggen van twee jaar geleden.

CEO Ed Bastian verwacht dat omikron het herstel met 60 dagen zal vertragen.

Het aandeel noteerde donderdagmiddag in de elektronische handel voorbeurs 2 procent hoger.

