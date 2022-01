Valuta: euro in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag behoorlijk hoger ten opzichte van de dollar, waarmee de Europese munt richting een weerstandsniveau van 1,1500 dollar koerst. "De markt neemt duidelijk afscheid van de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De vraag is nu of dit een signaal is dat er vanaf nu steeds meer rekening wordt gehouden met een afnemend inflatierisico en dus een opwaarts renterisico", aldus Van der Meer. Voorlopig lijkt de euro met 1,1470 dollar een nieuw hoogtepunt te hebben bereikt, waarmee de technische weerstand op 1,1500 een stevige horde lijkt. "De agenda van vandaag geeft weinig reden tot opwinding, maar het optreden van vicevoorzitter Lael Brainard voor de Senaat zal zeer nauwkeurig worden gevolgd, is onze verwachting", aldus Van der Meer. De macro-economische agenda van donderdag bevat voor de Verenigde Staten de producentenprijzen over december en de wekelijkse steunaanvragen, waarvoor een aantal van 200.000 wordt verwacht. Sprekers zijn donderdag, naast Brainard, de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker en van Richmond Thomas Barkin, naast de voorzitter van Chicago Charles Evans en de vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos. De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,1470 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8344 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,3 procent tot 1,3748 dollar. Bron: ABM Financial News

