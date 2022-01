Beursupdate: Just Eat Takeaway.com aan kop in licht hogere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 792,57 punten.

Opvallende stijger is Just Eat Takeaway.com met een koerswinst van 5,7 procent in de nasleep van een meevallende update op woensdag. Analisten van IG wezen de koerswinst van vandaag en gisteren vooral toe aan een call met analisten na publicatie van de update. "De voornaamste reden [voor de koerswinsten] is dat de concurrenten het wellicht even slecht hebben gedaan en dat Just Eat de laatste tijd al stevig was afgestraft op de beurs", aldus IG.

Verder wezen de analisten nog op het inflatiecijfer uit de VS, die op woensdag verschenen. Op jaarbasis kwam deze uit op 7 procent, zoals verwacht. Het nieuws werd volgens IG aangegrepen door valutahandelaren om een opluchtingsrally te lanceren in de euro.



"De kerninflatie kwam 0,1 procent hoger uit dan verwacht en dat zou negatief moeten zijn voor de Nasdaq of de euro, maar het tegenovergestelde bleek waar", aldus IG. Volgens de analisten is dit "wederom bewijs" dat beleggers al rekenden op een hogere inflatie dan economen voorspellen. "Dat verklaart de vreemde reactie van de markt."

"Nu de inflatie minder heftig gestegen bleek dan door sommigen was gevreesd, werd een aantal posities teruggedraaid", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1470. De olieprijzen stegen licht.

Beleggers kijken vandaag uit naar cijfers over de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen naast Just Eat Takeaway.com de 'chippers' ASML, ASMI en Besi 2,2 tot 5,2 procent. Randstad noteerde onderaan met een verlies van 3,1 procent op 61,28 euro. JPMorgan verlaagde het advies voor de uitzender van Neutraal naar Onderwogen en het koersdoel werd bijgesteld van 65,00 euro naar 59,00 euro.

In de AMX wonnen OCI en AMG 1,3 en 3,3 procent. Beide aandelen konden op een positief oordeel van Berenberg rekenen. ABN AMRO daalde licht, ondanks een koersdoelverhoging van UBS.

PostNL verloor juist 4,7 procent. Bank of America verlaagde het advies voor PostNL van Neutraal naar Underperform, terwijl het koersdoel van 4,90 naar 3,10 euro ging. Analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat de EBIT dit jaar met 18 procent zal dalen als gevolg van een tragere volumegroei bij de pakketdivisie en een snellere daling van de briefpostvolumes. Ook zullen de kosten toenemen als gevolg van hogere salarissen voor personeel.

In de AScX won BAM 3,6 procent. Avantium daalde 0,9 procent.