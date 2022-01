Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 13,40 tot 14,60 euro met behoud van het neutrale advies, in aanloop naar de vierdekwartaalcijfers, die naar verwachting voldoende zullen zijn om de recente koerswinst te onderbouwen, maar mogelijk niet meer dan dat. De analisten gaan uit van een onderliggend resultaat voor belastingen van 305 miljoen euro bij min of meer vlakke inkomsten en een bescheiden voorziening voor oninbare leningen. De aangekondigde boekwinst op het hoofdkantoor en de bijzondere last gerelateerd aan de compensatie van consumentenleningen zijn daarin niet meegeteld. Opwaarts risico is er volgens UBS als de bank meer cash teruggeeft dan de helft van de winst plus een aandeleninkoop van 500 miljoen euro per jaar. Ook kan de nieuwe verwachting voor de oninbare leningen sterker worden verlaagd dan UBS nu voorzichtig inpent, van 25 naar 22 basispunten, vanwege het lagere risicoprofiel. Tenslotte rekenen de analisten niet met een TLTRO-voordeel dat de cijfers kan oppoetsen. Tegenover een hogere verwachte winst per aandeel staat een hogere verwachte inflatie, die een nadeel kan zijn voor de bank. Een andere mogelijke kink in de kabel is dat de meerderheidsaandeelhouder namens de Nederlandse staat, NLFI, nog niet heeft toegezegd te willen deelnemen aan de aandeleninkoop, wat volgens UBS onontbeerlijk is voor een significante aandeleninkoop in de huidige eigendomsstructuur. Het aandeel ABN AMRO daalde donderdag 0,8 procent tot 14,03 euro. Bron: ABM Financial News

