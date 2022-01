Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft donderdag het koersdoel voor ASM International op 490,00 euro gezet met een Outperform advies, nadat de Zwitserse bank besloot het aandeel weer op te volgen. De analisten van Credit Suisse benadrukken dat ASMI de nummer één is in atomic layer deposition, kortweg ALD, en de nummer twee in epitaxy. "Deze instrumenten zijn steeds belangrijker in het productieproces van de beste halfgeleidermachines", aldus de kenners van de bank. De omzet van ASMI zal tussen 2020 en 2025 gemiddeld met 17 procent per jaar groeien, denkt Credit Suisse. En hoewel de groeivooruitzichten voor ASMI vergelijkbaar zijn met die van ASML, handelt ASMI toch tegen een grote korting ten opzichte van ASML, betogen de analisten. Die achterstand zal ASMI gaan inlopen, voorziet Credit Suisse. Het aandeel ASMI noteert donderdag 4,5 procent hoger op 373,00 euro. Bron: ABM Financial News

