Beursblik: Bank of America zet PostNL op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft donderdag het advies voor PostNL verlaagd van Neutraal naar Underperform, terwijl het koersdoel van 4,90 naar 3,10 euro ging. Analisten van de Amerikaanse bank verwachten dat de EBIT dit jaar met 18 procent zal dalen als gevolg van een tragere volumegroei bij de pakketdivisie en een snellere daling van de briefpostvolumes. Ook zullen de kosten toenemen als gevolg van hogere salarissen voor personeel. Bank of America verwacht dat de pakketvolumes dit jaar met 3 procent zullen groeien na een stijging van vermoedelijk 15 procent in het afgelopen jaar. Hoewel de huidige lockdown in Nederland de pakketvolumes zal aanjagen in december en januari, is de impact minder groot en van kortere duur dan vorig jaar. "PostNL kijkt nog steeds aan tegen een moeilijke vergelijkingsbasis in de eerste helft van 2022", aldus de analisten. Het aandeel PostNL liep donderdagochtend met 5,2 procent terug tot 3,55 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.