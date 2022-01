Value8 keert hoger dividend uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Value8 is van plan een dividend op de cumulatief preferente aandelen uit te keren over het vierde kwartaal van 2021 van 8,75 eurocent per aandeel. Het dividend ligt daarmee hoger dan het dividend van 7,5 eurocent dat Value8 over de andere drie kwartalen van vorig jaar uitkeerde. Over het gehele jaar 2021 bedraagt het dividend zo 31,25 eurocent, ofwel 5 procent van de basiswaarde van de preferente aandelen. De cumulatief preferente aandelen zullen op maandag 17 januari 2022 ex-dividend noteren. Het dividend van 8,75 eurocent zal betaalbaar zijn per maandag 24 januari. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.