Update: BAM wil CFO herbenoemen

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM wil CFO Frans den Houter benoemen voor een tweede termijn van vier jaar. Dit maakte het bouwbedrijf donderdag bekend. Den Houter is sinds 1 augustus 2018 financieel directeur van BAM. Zijn termijn loopt op 13 april aanstaande af, wanneer de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering wordt gehouden en zijn herbenoeming ter goedkeuring aan de aandeelhouders wordt voorgelegd. Update: om juiste naam CFO te vermelden. Bron: ABM Financial News

