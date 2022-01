Kleine wijzigingen in bestuur SBM Offshore Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft Øivind Tangen voorgedragen als Chief Operating Officer en lid van de raad van bestuur. Dit maakte de Nederlandse oliedienstverlener donderdag bekend. Tangens benoeming moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van SBM, die op 16 april van dit jaar op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hun stem daarover kunnen uitbrengen. Tangen volgt Philippe Barril op, die nu Chief Transition Officer wordt. Douglas Wood blijft CFO en wordt ook belast met de communicatie van het bedrijf richting aandeelhouders. Erik Lagendijk stapt na de aandeelhoudersvergadering van april op als Chief Governance & Compliance Officer. "Het is buitengewoon bevredigend om te zien dat het bedrijf zijn problemen uit het verleden heeft overwonnen en nu goed gepositioneerd is voor de toekomst", zei Lagendijk in een toelichting. Bron: ABM Financial News

