Jefferies: Flow Traders hint op sterk kwartaal

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft woensdag de verwachtingen bevestigd die Jefferies had, op basis van marktindicatoren voor de ETF-handel en de volatiliteit op de beurzen in de afgelopen periode. Analist Martin Price van Jefferies handhaaft dan ook zijn winstverwachtingen voor het vierde kwartaal. Die cijfers zullen op 10 februari worden gepubliceerd. Flow Traders hield woensdag een call met analisten, voorafgaand aan de gesloten periode waarin het bedrijf niet meer mag communiceren over de resultaten, totdat ze officieel bekend worden gemaakt. Jefferies gaat op basis van de marktvolumes en bewegingen uit van een stijging van het dagelijks verhandelde volume bij Flow Traders met 20 procent, vergeleken met het voorgaande kwartaal. Voor de crypto-volumes rekent Price op een plus van 22 procent. De gerealiseerde volatiliteit in de markt van 13,8 in de afgelopen drie maanden lag ruim boven de 11,1 in het derde kwartaal, wat een indicator is voor hogere marges. De netto handelsinkomsten in het vierde kwartaal komen in de raming van Jefferies uit op 80 miljoen euro, dichtbij de consensusverwachting bij Visible Alpha van 81 miljoen euro. Een EBITDA-resultaat van 31 miljoen euro zou een verdubbeling zijn ten opzichte van een kwartaal eerder en de verwachte winst per aandeel van 0,49 euro zelfs een toename van 146 procent op kwartaalbasis. Price pikte ook op dat Flow Traders overweegt geld te lenen om de groei te versnellen in segmenten die snel groeien, zoals crypto en vastrentend. Tot nog toe handelde Flow uitsluitend met eigen geld. Hierover zal in februari wel meer nieuws volgen, voorziet Price. Jefferies heeft een koopadvies op Flow Traders met een koersdoel van 33,00 euro. Bron: ABM Financial News

