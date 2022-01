TSMC boekt recordwinst dankzij sterke vraag naar chips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company heeft in het vierde kwartaal de nettowinst met 16 procent zien aantrekken ten opzichte van een jaar eerder, aangejaagd door een sterke vraag naar chips voor computers en smartphones. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Taiwanese chipreus. In het afgelopen kwartaal boekte TSMC een nettowinst van 166,2 miljard Taiwanese dollar, omgerekend circa 5,2 miljard euro. Een jaar eerder werd nog een winst geboekt van 142,8 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door S&P Global Market Intelligence mikten op een winst van 161,1 miljard dollar. De omzet steeg met 21 procent op jaarbasis tot 438,2 miljard dollar. Daarmee boekte TSMC zowel een recordomzet als -winst. Op kwartaalbasis steeg de omzet ook, met 5,7 procent. De omzet uit chips voor smartphones steeg met 7 procent op kwartaalbasis, terwijl de omzet uit chips voor computers met 3 procent aantrok. Circa 66 procent van de omzet in het vierde kwartaal werd in Noord-Amerika behaald, waar dit in het derde kwartaal nog 65 procent was, terwijl China goed was voor 12 procent tegen 11 procent een kwartaal eerder. De operationele winst marge liep op jaarbasis wel terug, met 1,8 procentpunt naar 41,7 procent. TSCM zei in 2021 30,0 miljard dollar te hebben geïnvesteerd. Afgelopen april liet het bedrijf weten 100 miljard dollar te willen investeren in de komende drie jaar om de productiecapaciteit te verhogen om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. Bron: ABM Financial News

