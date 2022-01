Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 21 punten voor de Duitse DAX, een min van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een miniem verlies van 3 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat uit cijfers bleek dat de Amerikaanse inflatie in december verder aantrok.

"Na geruststellende woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve op dinsdag en zwakker dan verwachte inflatiecijfers uit China, konden data over de Amerikaanse consumentenprijzen geen deuk in het sentiment slaan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Ondanks dat deze [Amerikaanse inflatiecijfers] tot het hoogste niveau in bijna veertig jaar stegen." Op jaarbasis was er in december sprake van een stijging met 7 procent, terwijl het op maandbasis ging om een stijging met 0,5 procent. Er werd ook een stijging van 7 procent verwacht.

Powell schetste dinsdag nog een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Volgens hem hoeft de arbeidsmarkt geen schade op te lopen door de aanstaande renteverhogingen.

De Fed kan volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque ook niet anders dan ingrijpen. En dat is wat voorzitter Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat ook duidelijk heeft gemaakt. De boodschap dat de Fed niet overhaast te werk gaat, zorgde evenwel voor geruststelling, aldus Keppenne.

Bedrijfsnieuws

Philips gaf woensdag een stevige winstwaarschuwing. Analisten hadden wel op tegendwind in het vierde kwartaal gerekend, maar niet dat die zo sterk zou zijn. Het aandeel sloot 15,5 procent lager.

De update van Just Eat Takeaway liet zoals verwacht een groeivertraging zien. Maar in tegenstelling tot Philips was de boodschap van de maaltijdbezorger volgens ING juist iets minder erg dan gevreesd. Het aandeel won 3,6 procent.



In Parijs was een sterke koersstijging voor het aandeel ArcelorMittal, dat 6,5 procent won, terwijl Renault juist 3,6 procent inleverde. In Frankfurt won RWE 2,0 procent, maar daalde Continental 1,4 procent.

Euro STOXX 50 4.316,39 (+0,8%)

STOXX Europe 600 486,18 (+0,6%)

DAX 16.010,32 (+0,4%)

CAC 40 7.237,19 (+0,8%)

FTSE 100 7.551,72 (+0,8%)

SMI 12.670,47 (-0,3%)

AEX 790,44 (+1,0%)

BEL 20 4.264,18 (-0,2%)

FTSE MIB 27.714,26 (+0,7%)

IBEX 35 8.770,30 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn woensdag nog licht hoger gesloten.

Dinsdagavond wisten de Amerikaanse beurzen te herstellen onder leiding van de techaandelen. De Nasdaq sloot 1,4 procent hoger.

"De Amerikaanse beurzen openden woensdag hoger nadat het cijfer voor de Amerikaanse inflatie in december uitkwam op 7,0 procent, tegen 6,8 procent in november", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Deze stijging was voorspeld en blijkbaar zijn beleggers opgelucht dat het niet nog hoger uitviel."

"Beleggers lijken te geloven dat een piek in de inflatie nabij is", aldus CIO Darrell Cronk van Wells Fargo.

Strateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management verwacht dat de inflatie dit kwartaal inderdaad zal pieken, maar is vooral benieuwd in welke mate de hoge consumentenprijzen op de winsten van bedrijven drukken in het komende cijferseizoen.

Bij zulke hoge inflatiecijfers, die we al veertig jaar niet hebben meegemaakt, kan de Federal Reserve volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque niet anders dan ingrijpen.

En dat maakte voorzitter Jerome Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat ook duidelijk. Zijn boodschap dat de Fed niet overhaast te werk gaat, stelde markten echter gerust, aldus Keppenne.

"Na de opmerkingen van Powell beseffen beleggers zich dat de Fed weliswaar de rente zal verhogen in de komende maanden, maar dat de centrale bank rustig aan zal doen met het afbouwen van de balans", aldus Hewson.

Vannacht bleek de Chinese inflatie in december gedaald naar 1,5 procent tegen 2,3 procent een maand eerder. De Chinese producentenprijzen stegen met 10,3 procent nog altijd hard, maar wel minder sterk dan de 12,9 procent in november.

"Wellicht kunnen de Chinese inflatiecijfers, die minder hard stegen dan verwacht, een indicatie zijn dat ook in andere landen de consumentenprijzen zullen teruglopen", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel dit nog te vroeg is om te zeggen, zorgt het voor vandaag voor een positieve stemming op de beurzen."

De euro/dollar steeg, nu de vrees voor een reeks snelle renteverhogingen door de Fed enigszins lijkt te zijn getemperd door Powell. De munt noteerde rond 1,1400. Analisten van Rabobank verwachten dat de opleving tijdelijk is. Het muntpaar kon volgens analist Teeuwe Mevissen oplopen naar 1,14, maar daar pieken om vervolgens weer wat terug te zakken.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag op 1,729 procent, na eerder richting 1,8 procent te zijn opgelopen.

De olieprijs is woensdag opnieuw gestegen, na een daling van de olievoorraden afgelopen week. Bij een settlement van 82,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent duurder. Dit was het hoogste niveau in ongeveer twee maanden.

Bedrijfsnieuws

Pfizer gaat "een paar honderd posities" schrappen bij zijn verkoopteam in de VS. De farmaceut verkoopt tegenwoordig meer online en heeft minder persoonlijke gesprekken met artsen. Het aandeel daalde fractioneel.

Apple kan profiteren van de zogeheten Metaverse, oftewel alternatieve digitale realiteiten, volgens analisten en beleggers, hoewel de iPhone-fabrikant hier zelf niet veel over zegt. Het aandeel Apple steeg licht.

Facebook, dat wel veel over de Metaverse zegt en zichzelf ook heeft omgedoopt tot Meta, heeft DoorDash CEO Tony Xu benoemd in zijn bestuur. Het aandeel daalde enkele tienden van een procent.

De Amerikaanse televisienetwerken DirecTV en Dish Network, die beide worstelen met dalende aantallen abonnees, zijn dichtbij een fusie, nadat opnieuw gesprekken zijn aangeknoopt na eerdere mislukte pogingen. Dit melden bronnen aan de New York Post. Dish stond krap drie procent hoger.

FuelCell Energy heeft de bouw van haar 7,4 megawatt SureSource-brandstofcelproject op Long Island te New York afgerond. Het aandeel verloor circa twee procent.

Dow Jones index 36.290,32 (+0,1%)

S&P 500 index: 4.726,35 (+0,3%)

Nasdaq Composite 15.188,39 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.

Nikkei 225 28.494,02 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.568,99 (-0,8%)

Hang Seng 24.362,80 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1444. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1450.

USD/JPY Yen 114,51

EUR/USD Euro 1,1444

EUR/JPY Yen 131,03

MACRO-AGENDA:

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - December (VS)

16:00 Hoorzitting Senaat over benoeming Brainard als vicevoorzitter Fed (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 TSMC - Cijfers vierde kwartaal (ZKo)

08:00 Marks & Spencer - Trading statement (VK)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers vierde kwartaal (VS)