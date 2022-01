Olieprijs stijgt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag opnieuw gestegen, na een daling van de olievoorraden afgelopen week. Bij een settlement van 82,64 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent duurder. Dit was het hoogste niveau in ongeveer twee maanden. De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten bleken vorige week met 4,6 miljoen vaten te zijn gedaald tot 413,3 miljoen stuks, zo meldde het Amerikaanse energieagentschap EIA woensdag in een rapport. Dit is het laagste niveau sinds 2018. Het rapport van EIA liet echter ook een stijging van de benzinevoorraden zien met 8 miljoen vaten tot 240,7 miljoen vaten. Bovendien liep de vraag naar benzine scherp terug vanwege de sterke opleving van de omikronvariant van het coronavirus. Desondanks liggen de voorraden brandstof nog steeds lager dan de gemiddelde niveaus en analisten verwachten dat de vraag naar brandstof zal aantrekken als de omikronbesmettingen afnemen. Het EIA zei dinsdag nog te verwachten dat de Amerikaanse olieproductie volgend jaar een record zal vestigen. Na de 11,2 miljoen vaten per dag van 2021 zouden er dit jaar 11,8 miljoen vaten per dag worden geproduceerd en in 2023 zelfs 12,4 miljoen vaten. De vraag zal intussen dit jaar het niveau van voor de coronapandemie overtreffen, maar de productie van ruwe olie groeit sneller, volgens Steve Nalley van EIA. Bron: ABM Financial News

