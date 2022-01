Bescheiden groei Amerikaanse economie - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in de laatste weken van 2021 in een bescheiden tempo gegroeid. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Veel districten merkten op dat het groeitempo werd geremd door verstoringen in de toeleveringsketen en vanwege arbeidstekorten. De vraag naar onder meer materialen en personeel bleef hoog, maar trok wel minder hard aan dan enkele maanden eerder.

De vraag naar leningen steeg volgens het rapport licht, vooral in de commerciële vastgoedsector. Een meerderheid van de districten sprak van een stabiele groei van de consumentenbestedingen, in het licht van de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

De prestaties van de reis- en toerismesector vielen in de meeste districten plotseling terug, waarbij hotels en restaurants minder gasten verwelkomden als gevolg van de hoge besmettingscijfers.

Hoewel het optimisme onder bedrijven overwegend hoog bleef, meldden diverse districten dat de groeiverwachtingen van bedrijven voor de komende maanden wat terugliepen in de laatste weken van 2021.

De productie groeide verder, al zijn er wel wat lokale verschillen in het groeitempo. De activiteiten in de transportsector stegen in een bescheiden tempo. Hoewel de landbouwsector de financiële ontwikkelingen zag verbeteren, werd de sector in sommige districten wel geraakt door extreme droogte.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid nam de afgelopen weken in een bescheiden tempo toe, maar er blijft onverminderd sprake van een laag aanbod van arbeidskrachten, zo bleek uit het verslag. Het aantal vacatures steeg, maar door de aanhoudende personeelstekorten worden deze niet allemaal opgevuld. De krapte op de arbeidsmarkt, zorgde ook voor toegenomen lonen. Sommige districten zagen de loonkosten bovendien stijgen door secundaire arbeidsvoorwaarden. Vooral de loongroei bij laagopgeleide werknemers steeg sterk.

Daarnaast voelden veel bedrijven zich gedwongen om zich flexibeler op te stellen, bijvoorbeeld door eerder voor parttimewerknemers te kiezen of voor lager opgeleiden.

Prijzen

De meeste districten rapporteerden een solide stijging van de prijzen, maar in sommige districten nam de sterke prijsstijging wat af ten opzichte van het hoge tempo in de afgelopen maanden. Er is volgens het rapport nog steeds een hoge vraag naar goederen en grondstoffen, hetgeen voor hoge prijzen zorgt. De stijging van de inputkosten waren wijdverbreid in alle industriële sectoren, gedreven door productschaarste als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen.

Problemen in transport lijken daarbij te stabiliseren.