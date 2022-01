Bescheiden winsten op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten koersten woensdag licht hoger, voortbouwend op de winsten van dinsdag, nadat het inflatiecijfer voor december conform verwachting was. De S&P 500 index noteerde 0,2 procent hoger, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent steeg. Techbeurs Nasdaq trok met 0,4 procent aan. Dinsdagavond wisten de Amerikaanse beurzen te herstellen onder leiding van de techaandelen. De Nasdaq sloot 1,4 procent hoger. "De Amerikaanse beurzen openden hoger nadat het cijfer voor de Amerikaanse inflatie in december uitkwam op 7,0 procent, tegen 6,8 procent in november", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Deze stijging was voorspeld en blijkbaar zijn beleggers opgelucht dat het niet nog hoger uitviel." "Beleggers lijken te geloven dat een piek in de inflatie nabij is", aldus CIO Darrell Cronk van Wells Fargo. Strateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management verwacht dat de inflatie dit kwartaal inderdaad zal pieken, maar is vooral benieuwd in welke mate de hoge consumentenprijzen op de winsten van bedrijven drukken in het komende cijferseizoen. Bij zulke hoge inflatiecijfers, die we al veertig jaar niet hebben meegemaakt, kan de Federal Reserve volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque niet anders dan ingrijpen. En dat maakte voorzitter Jerome Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat ook duidelijk. Zijn boodschap dat de Fed niet overhaast te werk gaat, stelde markten echter gerust, aldus Keppenne. "Na de opmerkingen van Powell beseffen beleggers zich dat de Fed weliswaar de rente zal verhogen in de komende maanden, maar dat de centrale bank rustig aan zal doen met het afbouwen van de balans", aldus Hewson. Vannacht bleek de Chinese inflatie in december gedaald naar 1,5 procent tegen 2,3 procent een maand eerder. De Chinese producentenprijzen stegen met 10,3 procent nog altijd hard, maar wel minder sterk dan de 12,9 procent in november. "Wellicht kunnen de Chinese inflatiecijfers, die minder hard stegen dan verwacht, een indicatie zijn dat ook in andere landen de consumentenprijzen zullen teruglopen", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel dit nog te vroeg is om te zeggen, zorgt het voor vandaag voor een positieve stemming op de beurzen." De euro/dollar steeg, nu de vrees voor een reeks snelle renteverhogingen door de Fed enigszins lijkt te zijn getemperd door Powell. De munt noteerde rond 1,1400. Analisten van Rabobank verwachten dat de opleving tijdelijk is. Het muntpaar kon volgens analist Teeuwe Mevissen oplopen naar 1,14, maar daar pieken om vervolgens weer wat terug te zakken. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag op 1,729 procent, na eerder richting 1,8 procent te zijn opgelopen. De olieprijs blijft intussen stijgen. Afgelopen week bleken de olievoorraden te zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Pfizer gaat "een paar honderd posities" schrappen bij zijn verkoopteam in de VS. De farmaceut verkoopt tegenwoordig meer online en heeft minder persoonlijke gesprekken met artsen. Het aandeel daalde fractioneel. Apple kan profiteren van de zogeheten Metaverse, oftewel alternatieve digitale realiteiten, volgens analisten en beleggers, hoewel de iPhone-fabrikant hier zelf niet veel over zegt. Apple won 0,3 procent. Facebook, dat wel veel over de Metaverse zegt en zichzelf ook heeft omgedoopt tot Meta, heeft DoorDash CEO Tony Xu benoemd in zijn bestuur. Het aandeel daalde licht. De Amerikaanse televisienetwerken DirecTV en Dish Network, die beide worstelen met dalende aantallen abonnees, zijn dichtbij een fusie, nadat opnieuw gesprekken zijn aangeknoopt na eerdere mislukte pogingen. Dit melden bronnen aan de New York Post. Dish stond ruim vier procent hoger. FuelCell Energy heeft de bouw van haar 7,4 megawatt SureSource-brandstofcelproject op Long Island te New York afgerond. Het aandeel verloor 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.