Europese beurzen hoger de dag uit

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat uit cijfers bleek dat de Amerikaanse inflatie in december verder aantrok.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot woensdag 0,6 procent hoger op 486,18 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 16.010,32 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 7.237,19 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,8 procent naar 7.551,72 punten.

"Na geruststellende woorden van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve op dinsdag en zwakker dan verwachte inflatiecijfers uit China, konden data over de Amerikaanse consumentenprijzen geen deuk in het sentiment slaan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Ondanks dat deze [Amerikaanse inflatiecijfers] tot het hoogste niveau in bijna veertig jaar stegen." Op jaarbasis was er in december sprake van een stijging met 7 procent, terwijl het op maandbasis ging om een stijging met 0,5 procent. Er werd ook een stijging van 7 procent verwacht.

In China stegen de prijzen op jaarbasis met 1,5 procent. In november was dat nog een plus van 2,3 procent en in oktober ging het ook om een inflatie van 1,5 procent.

"Wellicht kunnen de Chinese inflatiecijfers van vanochtend, die minder hard stegen dan verwacht, een indicatie zijn dat ook in andere landen de consumentenprijzen zullen teruglopen", zo stelde Hewson. "Hoewel dit nog te vroeg is om te zeggen, zorgt het voor vandaag voor een positieve stemming op de beurzen."

Powell schetste dinsdag nog een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Volgens hem hoeft de arbeidsmarkt geen schade op te lopen door de aanstaande renteverhogingen.

De Fed kan volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque ook niet anders dan ingrijpen. En dat is wat voorzitter Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat ook duidelijk heeft gemaakt. De boodschap dat de Fed niet overhaast te werk gaat, zorgde evenwel voor geruststelling, aldus Keppenne.

Olie noteerde woensdag hoger. Eerder vandaag bleken de olievoorraden afgelopen week te zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,1444. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1364 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1368 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Philips gaf woensdag een stevige winstwaarschuwing. Analisten hadden wel op tegendwind in het vierde kwartaal gerekend, maar niet dat die zo sterk zou zijn. Het aandeel sloot 15,5 procent lager.

De update van Just Eat Takeaway liet zoals verwacht een groeivertraging zien. Maar in tegenstelling tot Philips was de boodschap van de maaltijdbezorger volgens ING juist iets minder erg dan gevreesd. Het aandeel won 3,6 procent.



In Parijs was een sterke koersstijging voor het aandeel ArcelorMittal, dat 6,5 procent won, terwijl Renault juist 3,6 procent inleverde. In Frankfurt won RWE 2,0 procent, maar daalde Continental 1,4 procent.

Tussenstand Wall Street

Rond het sluiten van de Europese beurzen, koerste Wall Street licht hoger.