Bever Holding rondt verkoop grondpositie in Knokke af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft de verkoop van een grondpositie in Knokke-Heist ter waarde van 7,5 miljoen euro afgerond. De transactie werd in september vorig jaar aangekondigd. Bever had per september een vastgoedportefeuille van 152 miljoen euro, vooral grondposities. Het bedrijf zei toen te zijn benaderd door potentiële kopers voor diverse beleggingen en projecten. Hierover is in de tussentijd niets bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

