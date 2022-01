VEB eist duidelijkheid Philips over slaapapneu-kwestie

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging voor Effectenbezitters zegt dat het vertrouwen in Philips een forse knauw heeft opgelopen door de problemen rond de beademingsapparaten en heeft een brief met vragen gestuurd aan het bedrijf .

Philips waarschuwde woensdag voor tegenvallende kwartaalcijfers en moest melden dat de kosten voor de terugroepactie van de DreamStation-beademingsapparaten zijn verhoogd met nog eens 225 miljoen euro tot 725 miljoen euro, nu het aantal apparaten met problemen is toegenomen tot meer dan 5,2 miljoen. Ook problemen in de aanvoerketen droegen bij aan de tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal.

Inmiddels is de koers sinds april, voor de eerste terugroepactie, 35 procent gedaald en is er ruim 15 miljard euro aan beurswaarde verdampt, stelde de VEB.

De belangenbehartiger vraagt in de brief, in welk stadium Philips op de hoogte was van de problemen en of beleggers wel voldoende en tijdig zijn geïnformeerd. Ook wil de VEB weten hoe Philips het "vernietigende" rapport van de Amerikaanse toezichthouder FDA zal aanpakken en hoe groot de kans is dat de conclusies van dat rapport overeind zullen blijven. Philips is nog bezig met een eigen onderzoek.

De VEB maakt zich zorgen over mogelijke rechtszaken en claims, als Philips in strijd met de Amerikaanse wet- en regelgeving heeft gehandeld. De leiding zou begin 2020 al op de hoogte zijn geweest van problemen met afbrokkelend schuimrubber in de apparaten, terwijl er al sinds 2015 veel klachten over waren binnengekomen. Pas in april 2021 werden maatregelen genomen, volgens de VEB.