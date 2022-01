Van Oord verkoopt belang in Nederlands offshore windpark Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Oord

(ABM FN-Dow Jones) Van Oord heeft eind december het belang van 10 procent in het offshore windpark Blauwwind verkocht aan vermogensbeheerder Luxcara. Dit maakte de maritieme dienstverlener woensdagmiddag bekend. Het Blauwwind-consortium is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van het 731,5 megawatt offshore windproject Borssele III & IV in de Noordzee, circa 22 kilometer uit de Nederlandse kust. Nu het windmolenpark volledig operationeel is, heeft Van Oord ervoor gekozen om te desinvesteren om zo financiële middelen beschikbaar te maken voor eventuele toekomstige projecten. Financiële details van de transactie werden niet bekendgemaakt. Van Oord was verantwoordelijk voor de Balance of Plant-werkzaamheden, bestaande uit het ontwerp, het leveren en de bouw van de funderingen en de verbindingskabels. Het offshore windpark bereikte in 2021 zijn volledige operationele capaciteit en genereert een hoeveelheid duurzame elektriciteit die overeenkomt met 2,5 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsvraag. Bron: ABM Financial News

