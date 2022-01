DirecTV en Dish Network dichtbij fusie - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse televisienetwerken DirecTV en Dish Network, die beide worstelen met dalende aantallen abonnees, zijn dichtbij een fusie, nadat opnieuw gesprekken zijn aangeknoopt na eerdere mislukte pogingen. Dit melden bronnen aan de New York Post. De zorgen van toezichthouder over de marktmacht van de twee televisiereuzen zou zijn afgenomen. Een fusie zou de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk 5G een impuls kunnen geven, schrijft de Amerikaanse krant. Private equity partij TPG Capital, ook een grootmacht, zou achter de gesprekken zitten. TPG kocht in februari 30 procent van DirecTV, in een deal die het worstelende bedrijf waardeerde op ruim 16 miljard dollar. Dish-topman Charlie Ergen, die bekendstaat als een harde onderhandelaar, zou echter een grotere stem in het fusiebedrijf eisen, ondanks dat zijn bedrijf kleiner is. Beide bedrijven verliezen in een hoog tempo klanten en zouden 1 miljard dollar aan kosten kunnen besparen, volgens The New York Post. DirecTV ging van 25 miljoen abonnees in 2017 naar 15 miljoen nu, en Dish van 13 miljoen naar 8,4 miljoen abonnees. Met de marktmacht zou het dus wel meevallen, concludeert het artikel. Bron: ABM Financial News

