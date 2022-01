Update: WeTransfer kiest voor beursgang op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WeTransfer kiest voor een notering aan Euronext Amsterdam. Dit bleek woensdag uit een bericht van het techbedrijf. Wanneer de beursgang plaatsvindt en hoeveel WeTransfer exact wil ophalen, is nog niet bekend gemaakt en zal vermeld worden in het prospectus, zodra deze is goedgekeurd. Dit zal onder meer afhangen van de marktomstandigheden. Er worden zowel nieuwe als bestaande aandelen aangeboden, waarbij het bij de pluk nieuwe aandelen om circa 160 miljoen euro gaat. Bestaande aandelen zijn in handen van onder meer Highland Europe Technology Growth Limited Partnership en HPE Institutional Fund II HoldCo B.V.. Het bedrijf, dat gebruikers in staat stelt grote bestanden te versturen en hier ook advertenties aan toevoegt, raamt de mondiale markt waarin het opereert voor 2021 op 66 miljard dollar. Het bedrijf drukt zijn ambitie vooral uit in groei, zonder daarbij concrete doelstellingen te vermelden. Om deze te verwezenlijken wil het een deel van de opbrengst van de beursgang aanwenden. Daarnaast wil WeTransfer met de opbrengst voldoen aan de verplichtingen die verband houden met de conversie van preferente aandelen in handen van Highland in gewone aandelen. Morgan Stanley en Bank of America Europe zijn door WeTransfer gevraagd de beursgang te begeleiden. Zij worden bijgestaan door ABN AMRO en Barclays Bank Ireland. Resultaten WeTransfer behaalde tussen 2018 en 2020 een samengestelde jaarlijkse groei van 31 procent. Die sterke groei zette ook door in 2021, met in de eerste negen maanden een omzetstijging van 68 procent tegen constante wisselkoersen. De winstgevendheid ging in deze periode ook omhoog, aldus het bedrijf. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 30 procent. Over de eerste negen maanden van 2021 kwam de groepsomzet uit op 72,0 miljoen euro, waarvan 40,5 miljoen uit advertenties en 31,5 miljoen uit abonnementen. De omzet in de eerste negen maanden van 2020 bedroeg 44,0 miljoen euro, waarvan 19,0 miljoen euro aan advertenties en 25,0 miljoen euro aan abonnementen. De aangepaste EBITDA steeg van 12,2 miljoen naar 21,3 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2021. WeTransfer bedient meer dan 87 miljoen actieve gebruikers in 190 landen, aldus de laatste telling van 30 september. Verder heeft het bedrijf 387.000 abonnees. Update: om meer informatie te verstrekken. Bron: ABM Financial News

