Beursblik: matig kwartaal voor Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) De update van Just Eat Takeaway voorbeurs was magertjes. Dit stelde UBS, wijzend op een groei van het aantal bestellingen en de brutotransactiewaarde die respectievelijk 10 en 6 procent lager dan de analisten van de Zwitserse zakenbank hadden verwacht.

Wel werden de doelstellingen voor de brutotransactiewaarde en de EBITDA in 2021 gehaald, al lagen deze cijfers dan aan de onderkant en in het midden van de vooraf aangegeven bandbreedtes.

Positief is verder dat Just Eat een verbeterde winstgevendheid zag in het vierde kwartaal, onder andere in Duitsland en vooral in het VK en Ierland. Ook gunstig is dat het Amerikaanse onderdeel Grubhub meer restaurants in New York aan zich wist te binden. Ook de gesprekken die de maaltijdbezorger met mogelijke strategische partners in de VS voert om de situatie aldaar te verbeteren, noemt UBS een positief punt.

UBS vermoedt dat het matige vierde kwartaal waarschijnlijk al in de aandelenkoers is verwerkt en noemt het geruststellend dat Just Eat de outlook herhaalde.

Het koopadvies van UBS blijft staan, gezien de vergevorderde reorganisatie en turnaround in de belangrijke Britse markt, de strategisch sterke marktposities in Europa, het waardevolle belang in iFood en de progressie in het verbeteren van de positionering van Grubhub in de VS.

Het aandeel Just Eat Takeaway was woensdag volatiel en noteerde rond lunchtijd 4 procent hoger.