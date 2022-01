Lichtgroene futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan woensdag iets hoger van start, na de winsten van dinsdag. Futures op de S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent hoger en die voor de Nasdaq ook 0,1 procent. Dinsdagavond wisten de Amerikaanse beurzen te herstellen onder leiding van de techaandelen. De Nasdaq sloot 1,4 procent in het groen. Beleggers zijn vandaag vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatie, die vermoedelijk rond de 7 procent zal liggen. De Federal Reserve kan volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque niet anders dan ingrijpen. En dat is wat voorzitter Jerome Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat ook duidelijk heeft gemaakt. De boodschap dat de Fed niet overhaast te werk gaat, zorgde evenwel voor geruststelling, aldus Keppenne. Vannacht bleek de Chinese inflatie in december gedaald naar 1,5 procent. De Chinese producentenprijzen stegen met 10,3 procent nog altijd hard, maar wel minder sterk dan de 12,9 procent in november. De euro/dollar handelde op 1,1363. Analisten van Rabobank noemen de opleving van de euro tijdelijk. Het muntpaar kan volgens analist Teeuwe Mevissen nog oplopen naar 1,14, maar zal dan terugzakken. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert woensdag op 1,746 procent. Olie wordt iets duurder. Vanmiddag staan in de VS de wekelijkse olievoorraden op de rol. Verder spreekt Neel Kashkari van de Minneapolis Fed vandaag nog. Slotstanden De Dow Jones index steeg dinsdag 0,5 procent naar 36.252,02 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,9 procent op 4.731,07 punten en techbeurs Nasdaq steeg zelfs 1,4 procent naar 15.153,45 punten. Bron: ABM Financial News

