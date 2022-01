Valuta: euro opmerkelijk krachtig

(ABM FN-Dow Jones) De euro toonde zich woensdag opmerkelijk solide ten opzichte van de dollar, mede op basis van een afgenomen inflatieverwachting in de Verenigde Staten.

"Die lag op 2,67 procent, maar is inmiddels in circa twee weken tijd teruggezakt naar 2,50 procent", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dat kan betekenen dat de inflatie in de Verenigde Staten, zoals die zich nu aftekent, door de Federal Reserve inderdaad beantwoord wordt met renteverhogingen, waarna het monetaire beleidsorgaan toch weer terug moet naar lagere renteniveaus en dat lijkt zich nu even te vertalen in een zwakkere dollar", aldus de marktanalist van Rabobank.

Mevissen verwacht dat de euro nog ruimte heeft om op te lopen naar 1,14 dollar, waarna de munt vermoedelijk weer terugzakt, met het oog op het Amerikaanse rentebeleid. Vooralsnog is het slechts een verwachting dat de rente gaat stijgen, maar vermoedelijk snel volgt de bevestiging hiervan.



Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve schetste dinsdag een zachte landing voor de Amerikaanse economie. Volgens hem hoeft de arbeidsmarkt geen schade op te lopen door de aanstaande renteverhogingen. Hogere lonen zijn niet de belangrijkste aanjager van de inflatie en de Amerikaanse centrale bank zou de rente moeten kunnen verhogen zonder schade aan de Amerikaanse arbeidsmarkt aan te brnegen, zei Powell tegen een panel van Congresleden dat zijn herbenoeming moet accorderen.

Voor Mevissen is vandaag de ontwikkeling in de Amerikaanse consumentenprijzen over december het belangrijkste cijfer van de dag. Deze worden op maandbasis op 0,4 procent en op jaarbasis op 7,0 procent ingeschat. Zonder de invloed van de prijsontwikkeling van vers voedsel en energie ligt de verwachting op maandbasis op een stijging met 0,5 procent en op jaarbasis op 5,4 procent.

Morgen staan de Amerikaanse producentenprijzen op de agenda.

De industriële productie van de eurozone groeide in november met 2,3 procent op maandbasis, waarvoor een bescheiden groei van 0,4 procent was voorzien.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag verder alleen nog de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Spreker van belang betreft woensdag de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,1368 dollar. De Europese munt noteerde eveneens onveranderd op 0,8339 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag nog een 0,1 procent en noteerde op 1,3626 dollar.