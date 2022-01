Philips keldert met 14% op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag de wind in de rug. Rond de klok van half 12 noteerde de AEX 0,8 procent hoger op 788,48 punten.

Dinsdagavond wisten de Amerikaanse beurzen te herstellen onder leiding van de techaandelen. De Nasdaq sloot 1,4 procent in het groen.

Beleggers zijn vandaag vooral in afwachting van de Amerikaanse inflatie, die vermoedelijk rond de 7 procent zal liggen. Vannacht bleek de Chinese inflatie in december gedaald naar 1,5 procent. De Chinese producentenprijzen stegen met 10,3 procent nog altijd hard, maar wel minder sterk dan de 12,9 procent in november.

De Fed kan volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque niet anders dan ingrijpen. En dat is wat voorzitter Jerome Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat ook duidelijk heeft gemaakt. De boodschap dat de Fed niet overhaast te werk gaat, zorgde evenwel voor geruststelling, aldus Keppenne.

"De combinatie van enerzijds een geruststellende boodschap van Powell en anderzijds het vooruitzicht van een lagere rente in China, heeft de druk op de aandelenmarkten enigszins weggenomen, en dan met name voor technologieaandelen", concludeerde Keppenne.

Het blijft echter onzeker welke impact de omikron-variant heeft, waarschuwde de econoom. Verwacht wordt dat tegen medio februari de helft van de Europese bevolking met de variant besmet zal zijn. Daarmee loert het gevaar van een economische groeivertraging, voegde Keppenne toe.

De productie van de industrie in de eurozone steeg in november met 2,3 procent op maandbasis, na een afname van 1,3 procent in oktober. Er was door economen een toename met 0,4 procent voorspeld.

De euro/dollar handelde op 1,1359 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 1,748 procent.

Olie wordt iets duurder. Vanmiddag volgen de wekelijkse olievoorraden uit de VS.

Stijgers en dalers

In de AEX behoorden ArcelorMittal en Prosus tot de sterkste stijgers met koerswinsten van 3,6 en 4,1 procent.

De meeste dalers winsten het verlies te beperken tot circa een procent. Unibail-Rodamco verloor 2,2 procent. Philips moest na een winstwaarschuwing ruim 14 procent laten gaan.

Analisten hadden bij Philips wel op tegenwind gerekend in vierde kwartaal, maar de waarschuwing die het bedrijf afgaf was uiteindelijk veel groter dan gevreesd. De omzet valt 350 miljoen euro lager uit dan voorzien en ook moesten er extra voorzieningen worden getroffen door Philips, onder meer voor de problemen met de beademingsapparatuur. Jefferies en ING wezen wel op het sterke orderboek, maar de "teleurstellende" resultaten en de verhoging van de voorziening trekken de aandacht, aldus Jefferies.

De update van Just Eat Takeaway liet zoals verwacht een groeivertraging zien. Maar in tegenstelling tot Philips was de boodschap van de maaltijdbezorger volgens ING juist iets minder erg dan gevreesd. "Al met al geen geweldige update, maar vermoedelijk niet zo slecht als sommigen hadden gevreesd", vatte de bank samen. Het aandeel is vandaag erg volatiel en noteert inmiddels 4,9 procent in het groen.

In de AMX ging InPost 3,5 procent hoger en won Aperam 2,6 procent. Flow Traders daalde bijna 2 procent. JDE Peet's, dinsdag ook al lager na een negatief analistenrapport, verloor nog eens 1,4 procent.

Bij de smallcaps ging TomTom met een koerswinst van 2,2 procent aan de leiding. Nedap won 2,0 procent. Wereldhave verloor 1,1 procent.

Het lokaal genoteerde Ebusco zag een nieuwe opdracht beloond worden met een koerswinst van 2,4 procent.