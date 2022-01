AMG gaat flink investeren in lithium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AMG gaat flink investeren in zijn lithium-activiteiten. Dit bleek dinsdagavond uit een presentatie van de specialist in bijzondere metalen met een notering aan het Damrak. AMG zal volgens ING 450 miljoen dollar steken in deze activiteiten, onder meer door capaciteitsuitbreidingen te doen in Brazilië en Duitsland. Ook bekijkt AMG de opties om de waarde van de lithium-tak zichtbaar te maken en te laten groeien. Een beursgang behoort daarbij tot de mogelijkheden, maar ook een partner die een minderheidsbelang neemt, kan uitkomst bieden. AMG wil voor de beleggersdag in mei een besluit nemen. Mogelijk blijft AMG echter ook volledig eigenaar na de afsplitsing. AMG heeft ambitieuze plannen gepresteerd, stelden analisten van ING. AMG benadrukte volgens de analisten goed de aantrekkelijke positionering van de lithiumdivisie. De bank heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag op een groen Damrak 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

