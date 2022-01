'Just Eat wil geen overhaaste besluiten nemen over Grubhub' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway zal geen overhaaste beslissingen nemen over Grubhub. Dit zei CEO Jitse Groen volgens Bloomberg in een toelichting op de kwartaalupdate die de maaltijdbezorger voorbeurs gaf. De onderneming zoekt actief naar sterke partners in de VS en er wordt door velen naar Grubhub gekeken, aldus de topman. Daarnaast wordt er nog steeds gewerkt aan een verkoop van iFood. Volgens Bloomberg zal Just Eat evenwel geen laag bod accepteren en wordt er volgens het bedrijf op dit vlak vooruitgang geboekt. Bron: ABM Financial News

