Beursblik: grote winstwaarschuwing Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft voor het vierde kwartaal een grote winstwaarschuwing afgegeven en dat is erg teleurstellend. Dit stelde ING woensdag. ING stelde dat het geen verrassing is dat Philips in vierde kwartaal de nodige tegenwind heeft ervaren, maar de mate waarin is wel veel groter dan verwacht. ING wees onder meer op de verlengde terugroepactie van de beademingsapparaten die woensdag 5,2 miljoen stuks bleek te omvatten, waar dit er eerder 3,5 miljoen waren. Dit betekende een extra voorziening van 225 miljoen euro. Met al deze tegenslagen zal de aangepaste EBITA van Philips 22 procent onder de ramingen uitkomen. De omzetverwachting van Philips voor het vierde kwartaal van 4,9 miljard euro ligt circa 0,2 miljard euro onder de analistenconsensus. ING noemde het orderboek over het vierde kwartaal het enige pluspunt. Deze ligt volgens het Amsterdamse bedrijf op jaarbasis 4 procent hoger. "Opnieuw staat het orderboek op een recordniveau", aldus Hesselink. ING herhaalde het koopadvies voor Philips met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel Philips noteerde woensdag op een groen Damrak 10,9 procent lager op 30,13 euro. Bron: ABM Financial News

