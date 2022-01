Beursblik: update Just Eat minder erg dan gevreesd

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Just Eat Takeaway is minder slecht dan gevreesd. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING woensdag.

De ordergroei in het vierde kwartaal, exclusief de VS, kwam uit op 40 procent. Dat is ruim minder dan de 45 procent of meer die de maaltijdbezorger zelf had verwacht.

"Na een zwak derde kwartaal was dit min of meer verwacht, nu restaurants weer hun deuren openden en mensen toch vooral thuis bleven werken", verklaarde Hesselink.

De analist zag dat de tegenvaller vooral zat bij het bezorgsegment en niet zozeer bij de marktplaats van Just Eat. En die laatste is winstgevender, voegde Hesselink toe. Qua regio viel vooral het Verenigd Koninkrijk tegen volgens ING. De prestaties in de VS waren conform verwachting.

In 2021 was de brutotransactiewaarde 28,2 miljard euro. ING mikte voor heel 2021 op een brutotransactiewaarde van 28,5 miljard euro. De outlook van Just Eat zelf lag op 28 tot 30 miljard euro. Volgens Hesselink profiteerde Just Eat van een hogere bon per order en een sterkere dollar.

Just Eat Takeaway.com herhaalde op een negatieve EBITDA-marge voor 2021 te rekenen van 1 tot 1,5 procent. Naar verwachting komt de maaltijdbezorger in het midden van deze bandbreedte uit. Dat zou 350 miljoen euro zijn, vrijwel in lijn met de 352 miljoen euro waarop de analistenconsensus rekent. Dit verlies zal in 2022 vermoedelijk verbeteren naar 230 miljoen euro, merkte ING op, nadat Just Eat de outlook voor dit jaar herhaalde. De analistenconsensus rekent op een verlies van 200 miljoen euro.

"Al met al geen geweldige update, maar vermoedelijk niet zo slecht als sommigen hadden gevreesd", vatte Hesselink samen. Hij herhaalde zijn koopadvies met een koersdoel van 80,00 euro.

Het aandeel Just Eat Takeaway is woensdag volatiel en noteert inmiddels 1,4 procent lager op 42,67 euro.