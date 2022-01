AEX fors hoger van start, Philips hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag, zoals voorzien, stevig hoger van start gegaan, na een herstel van techaandelen dinsdagavond in New York. De AEX opende op 788,66 punten, na dinsdag op 782,35 punten te zijn gesloten. Koplopers waren Prosus en Besi met winsten van 9,3 en 6,8 procent. ASMI, Adyen en ASML zitten ook in de kopgroep. Een kwartaalupdate van Just Eat Takeaway, die zoals verwacht een groeivertraging liet zien, leverde toch een koerswinst op van 1,6 procent. Philips daalde na het uitsturen van een waarschuwing 7,7 procent. In de AMX ging Aperam 6,2 procent hoger en won Fagron 4,3 procent. JDE Peet's leverde 3,5 procent in. Avantium ging in de AScX aan de leiding met een winst van 6,7 procent en CM.com steeg 6,3 procent. Een nieuwe opdracht leverde het lokaal genoteerde Ebusco een koerswinst op van 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

