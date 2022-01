Beursblik: Kepler verhoogt koersdoel NN Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor NN Group verhoogd van 55,00 naar 57,70 euro en herhaalde de koopaanbeveling voor de verzekeraar. Dit bleek uit een rapport van de bank. Kepler blikte al vooruit op de resultaten die NN op 17 februari zal presenteren. De bank rekent op een sterke aanwas van het operationeel kapitaal. De analisten rekenen op 1,5 miljard euro in 2021. En dit jaar is 1,5 tot 1,6 miljard euro haalbaar, denkt Kepler. En gezien de goedgevulde kas en sterke kapitaalpositie van NN, is er volgens de analisten voldoende ruimte voor de verzekeraar om een aandeleninkoopprogramma ter waarde van minimaal 750 miljoen euro te lanceren. Kepler schat het dividendrendement voor 2022 op 5,2 procent en het totale rendement zelfs op 10,4 procent. Bron: ABM Financial News

