Beursblik: waarschuwing Philips steviger dan verwacht

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De mate waarin Philips wordt geraakt door de verstoringen in aanvoerlijnen en de aanhoudende problemen met de beademingsapparatuur is groter dan verwacht. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag, nadat Philips een waarschuwing uitstuurde. Er werd door de zakenbank al wel rekening gehouden met een zwak vierde kwartaal, maar nu blijkt dat Jefferies toch nog te optimistisch was. Philips gaat nu uit van een omzet in het vierde kwartaal van ongeveer 4,9 miljard euro, 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht. Volgens Jefferies ligt de geraamde omzet over 2021 daarmee 2 procent onder de analistenconsensus, die net als Jefferies uitging van 17,5 miljard euro, terwijl Philips het nu houdt op 17,2 miljard euro. De raming van Philips voor de aangepaste EBIT van 2,1 miljard euro in 2021 ligt zelfs 9 procent onder consensus. Daar staat volgens de zakenbank wel een sterk orderboek tegenover. Toch denken de analisten dat de markt vandaag vooral zal inzoomen op "teleurstellende" resultaten en de verhoging van de voorziening. Jefferies heeft een koopadvies op Philips met een koersdoel van 52,00 euro. Bron: ABM Financial News

