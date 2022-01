Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 93,00 naar 97,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank.

Daarin stelden de analisten dat het terecht is dat Wolters Kluwer steviger wordt gewaardeerd dan sectorgenoten. In de afgelopen tien jaar ging het bedrijf van een pure informatiespecialist naar een aanbieder van specialistische oplossingen. Dat vertaalt zich in een meer structurele autonome omzetgroei van 4 tot 5 procent, waar dit voorheen slechts een paar procent was.

Berenberg vroeg zich in het rapport af of Wolters Kluwer in staat is nog meer groei te realiseren en hoe het overnamespeelveld er uit ziet. De bank ziet weinig risico’s voor een belegging in Wolters Kluwer en meent dat het aandeel inmiddels correct gewaardeerd is.

Tot nog toe heeft het bedrijf uit Alphen aan den Rijn weinig last ondervonden van de coronacrisis, terwijl concurrent RELX met diens tak Exhibitions het juist stevig voor de kiezen heeft gekregen en met dit onderdeel nog een inhaalslag in het verschiet heeft. Om deze reden heeft Berenberg een lichte voorkeur voor RELX boven Wolters Kluwer.