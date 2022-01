WeTransfer kiest voor beursgang op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) WeTransfer kiest voor een notering aan Euronext Amsterdam. Dit bleek woensdag uit een bericht van de onderneming. Er worden zowel nieuwe als bestaande aandelen aangeboden. Wanneer de beursgang plaatsvindt en hoeveel WeTransfer wil ophalen, is nog niet bekend gemaakt. Dit zal onder meer afhangen van de marktomstandigheden. WeTransfer behaalde tussen 2018 en 2020 een samengestelde jaarlijkse groei van 31 procent. Die sterke groei zette ook door in 2021, met in de eerste negen maanden een omzetstijging van 68 procent tegen constante wisselkoersen. De winstgevendheid ging in deze periode ook omhoog, aldus het bedrijf. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 30 procent. Bron: ABM Financial News

